Путин отметил возможности РФ как производить СПГ во Вьетнаме, так и поставлять его со своих заводов

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия может как участвовать в строительстве мощностей по сжижению природного газа во Вьетнаме, который обладает ресурсами, так и поставлять СПГ в страну. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. Так он прокомментировал подписание меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между "НОВАТЭКом" и PetroVietnam.

"Есть разные варианты (сотрудничества в СПГ-отрасли - ИФ). Можно принимать участие в строительстве соответствующих мощностей для сжижения, а можно поставлять наш СПГ с территории России. Здесь (во Вьетнаме - ИФ) тоже есть перспективы, соответствующие блоки, на которых можно работать и осуществлять производство СПГ", - сказал он.

Как сообщалось, в рамках визита был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству во Вьетнаме между ПАО "НОВАТЭК" и Корпорацией нефти и газа PetroVietnam.

Как говорил Путин в ходе церемонии подписания, компании из России готовы подключиться в качестве соинвесторов и поставщиков к масштабным проектам с использованием сжиженного природного газа (СПГ).

В октябре 2022 года глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон говорил, что проект, который компания собиралась реализовывать во Вьетнаме в партнерстве с Siemens и TotalEnergies – "не знаю, когда он начнется".

"Есть там другой (проект - ИФ). И там в принципе потребитель - электростанция - строится, в 2024 году вводится. И там есть существующая в этом же регионе, я как раз с министром говорил, она потребляет около 1 млрд куб. м газа, а у PetroVietnam падает собственная добыча, так что можно было бы как раз добавлять туда (газ - ИФ). Весь вопрос в стоимости", - сказал Михельсон, отметив, что компания также изучает возможность строительства во Вьетнаме регазификационного терминала.