"НОВАТЭК" будет поставлять во Вьетнам СПГ и построит там инфраструктуру для его приема

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует не только поставлять сжиженный природный газ (СПГ) во Вьетнам, но и реализовать там проекты по его приему, сообщил "Интерфаксу" глава компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

"Обязательно. В нашей стратегии это есть. Регламентация есть. Результаты есть", - сказал Михельсон, отвечая на вопрос, планирует ли "НОВАТЭК" строительство терминалов приема СПГ во Вьетнаме.

Он подтвердил, что "НОВАТЭК" и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн тонн в год.

Михельсон отметил, что компания близка к заключению соглашения с вьетнамской стороной: "Совсем близки. Чуть-чуть зашли. Самое главное - начать. Мы начнем".