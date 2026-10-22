Поиск

"НОВАТЭК" будет поставлять во Вьетнам СПГ и построит там инфраструктуру для его приема

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" в рамках сотрудничества с PetroVietnam планирует не только поставлять сжиженный природный газ (СПГ) во Вьетнам, но и реализовать там проекты по его приему, сообщил "Интерфаксу" глава компании Леонид Михельсон в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

"Обязательно. В нашей стратегии это есть. Регламентация есть. Результаты есть", - сказал Михельсон, отвечая на вопрос, планирует ли "НОВАТЭК" строительство терминалов приема СПГ во Вьетнаме.

Он подтвердил, что "НОВАТЭК" и PetroVietnam на первом этапе обсуждают поставки в объеме 1 млн тонн в год.

Михельсон отметил, что компания близка к заключению соглашения с вьетнамской стороной: "Совсем близки. Чуть-чуть зашли. Самое главное - начать. Мы начнем".

Вьетнам Леонид Михельсон НОВАТЭК СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

 "АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2027 год

Михельсон назвал объем поставляемого Европе газа с "Ямал СПГ"

Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

 Бывший вице-премьер Григоренко может занять пост зампреда Сбербанка

Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

 Tesla в III квартале снизила чистую прибыль на 43%, выручка превзошла прогноз

Нефть Brent подорожала до $111 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $111 за баррель

Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

 Уолл-стрит выросла вслед за акциями SpaceX и Super Micro

Лицензия для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" продлена до 21 ноября

Аналитики ожидают, что ЦБ РФ в пятницу сохранит ключевую ставку на уровне 14%

Инфляция в РФ с 13 по 19 октября составила 0,05%, годовая замедлилась до 7,15%

Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"

 Песков заявил, что лицензию OFAC на продажу зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" можно продлить "без труда"
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12496 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3957 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 118 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов