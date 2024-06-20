Рубль в четверг заметно подешевел в паре с юанем

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рубль по итогам торгов в четверг активно подешевел в паре с китайским юанем в рамках коррекции после сильного роста в предыдущие дни (накануне китайская валюта опускалась ниже 11 руб. впервые с середины мая 2023 г.). Курс юаня составил 11,95 руб. в 19:00 по Москве, что на 75,65 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 июня на 2,7894 рубля, до 85,4176 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,3629 рубля, до 91,4543 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Рубль демонстрирует сильную волатильность в паре с китайским юанем после того, как США ввели санкции против Московской биржи. В первые дни после этого рубль сильно рос к китайской валюте и сумел обновить к юаню максимум с середины мая 2023 года. В целом с 11 июня, последнего дня перед санкциями, в результате которых Московская биржа потеряла возможность проводить торги по доллару США и евро, по 19 июня рост рубля составил 8,4%. Это очень много для пары "юань-рубль", которая в обычные дни демонстрирует более инертный характер, торгуясь в довольно узких коридорах. Сегодня юань на максимуме рос до 11,917 руб., что более чем на 6% больше предыдущего закрытия. Это, скорее всего, было обусловлено закрытием "коротких" позиций по юаню после обновления накануне многомесячных минимумов по паре "юань-рубль". В свою очередь, сегодняшнее коррекционное падение рубля может продолжится и в пятницу, так как на фоне геополитических рисков участники торгов вряд ли захотят оставлять свои позиции открытыми перед выходными днями. Тем не менее, заметную поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в этом месяце приходится на следующую пятницу, 28 июня", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль после пяти дней роста сегодня активно снижался, в моменте терял более 5% по отношению к юаню, однако ближе к концу торговой сессии рублю удалось отыграть часть потерь. На российском валютном рынке по-прежнему сохраняется повышенная волатильность, обусловленная новыми ограничениям, которые коснулись Мосбиржи и ее структур (НКЦ и НРД). Текущая ситуация очень похожа на ту, что наблюдалась в 2022 году. Причины повышенной волатильности рубля аналогичные, в том числе сложности в расчетах с иностранными контрагентами, соответственно, снижение спроса на инвалюту со стороны импортеров при одновременном притоке валюты в страну на фоне возможной репатриации капитала, а также продажи части валютной выручки в рамках указа президента рядом российских экспортеров. Сегодня рубль, вероятно, снижается из-за повышенного интереса к иностранной валюте на фоне значительного ее укрепления и привлекательности уровней для покупки. Импортеры могли начать формировать запас, пользуясь ситуацией. Также не исключено, что инвесторы уже закладывают снижение мер поддержки национальной валюты со стороны ЦБ. Регулятор может снизить объемы продажи иностранной валюты в текущих условиях", - отметил портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

"В четверг, 20 июня, российский рубль понизился. Пока все движения и на внебиржевой площадке, и на Мосбирже выглядят чрезмерно эмоциональными. Сегодняшняя коррекция торгуемых валют наблюдается после их такого же масштабного падения накануне. На таком фоне инвесторам довольно сложно определиться со справедливыми котировками рублевых пар", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Резюме июньского обсуждения ставки

Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария, сообщил регулятор в резюме июньского обсуждения ставки.

"Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - отмечает ЦБ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля (оно будет опорным).

ЦБ подчеркивает, что на момент июньского решения по ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку.

При этом все участники обсуждения ставки в июне согласились, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла.

Ценовые ожидания предприятий РФ в июне возобновили рост после паузы в мае, вернувшись к значениям III квартала 2023 года, говорится в комментарии Банка России.

Уровень ценовых ожиданий остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечает ЦБ.

Регулятор отмечает рост ценовых ожиданий во всех основных отраслях экономики, за исключением производства промежуточных товаров.

Рост текущих отпускных цен на продукцию и услуги в июне замедлился в целом по экономике, главным образом за счет предприятий добычи полезных ископаемых, подчеркивает Банк России. Издержки предприятий в целом по экономике в июне росли третий месяц подряд. "Среди основных причин роста издержек - увеличение расходов на оплату труда, повышение закупочных цен на сырье, материалы и комплектующие, рост транспортных расходов", - отмечает ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в июне, согласно опросу "инФОМ", выросли до 11,9% с 11,7% в мае.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, который Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 26 июля.

Газпромбанк в рамках базового сценария ждет повышения ключевой ставки Банка России до 18% на июльском заседании, говорится в аналитических материалах банка.

Возможное снижение импорта (около 6%, до $356 млрд в 2024 году после $379 млрд в 2023 году) может ограничить возможности предложения, выпуск потребительских товаров также может замедлиться, отмечают аналитики. "Дальнейший рост производства может столкнуться с рядом проблем. Помимо усиливающегося перегрева рынка труда может повториться цепочка мелких, но постоянных проинфляционных факторов: индексация тарифов ЖКХ в июле, рост цен на плодовые культуры...", - пишут они.

"В этих условиях у ЦБ может не остаться выбора, кроме как сдерживать новый цикл роста потребительской активности ужесточением ДКП", - считают эксперты.

При этом новое ужесточение ДКП, по их оценкам, не приведет сразу к существенному снижению инфляции: к концу 2024 года она замедлится только до 5,5%.

Снижения ключевой ставки стоит ожидать теперь не ранее второго квартала 2025 года, полагают в Газпромбанке. "К концу 2025 года она может достигнуть уровня 13%. Понижение ключевой ставки до нейтрального уровня (по нашим оценкам, в 8,5%) может быть достигнуто лишь в 2027 году", - пишут аналитики.

"Удержать ЦБ от необходимости повышать ставку может реализация нескольких триггеров: замедление потребления на фоне ускорения выпуска товаров и услуг, разрешение сложностей с внешнеторговыми платежами, а также рост мировых цен на нефть", - полагают они.

Постпреды ЕС согласовали очередной пакет антироссийских санкций, сообщает в четверг бельгийское председательство в Евросоюзе.

"Постпреды ЕС только что согласовали мощный и существенный 14-й пакет санкций", - говорится в сообщении председательства в социальной сети X.

Отмечается, что он предусматривает как новые меры, так и усиливает действие введенных ранее санкций, закрывая возможные лазейки.

Ранее сообщалось, что в четверг постпреды стран ЕС могут устранить разногласия по очередному пакету санкций против РФ, которые, как передавало Politico, касались газовой сферы. До этого западные СМИ отмечали, что в 14-й пакет антироссийских санкций войдут ограничения на нефтетанкеры и поставки сжиженного газа.

Между тем, на прошлой неделе постпреды ЕС из-за позиции Германии не смогли договориться о новых санкциях в отношении России. В Берлине выразили обеспокоенность расширением мер, которые вынудили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут продавать товары, подпадающие под санкции, Москве.

Накануне портал EUobserver писал, что в новый санкционный пакет войдут 20 физических и 22 юридических лица. Также в проект документа включены ограничения на экспорт гелия, доступ к некоторым технологиям двойного назначения.

Утвержденные на уровне постпредов санкции ЕС не нанесут сильного удара по поставкам российского СПГ на территорию Евросоюза, но запретят перепродавать полученный из РФ сжиженный газ в европейских портах, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

"Также предусмотрен запрет на участие в финансировании запланированного Россией строительства арктических и балтийских терминалов СПГ", - говорится в статье.

Financial Times в свою очередь подчеркивает, что планируемые меры "запретят российским экспортерам использовать порты ЕС для перекачки предназначенного для третьих стран газа с больших танкеров на суда меньших размеров. Речи о полном запрете на покупку российского газа странами ЕС не идет".

Нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают умеренно повышаться вечером в четверг после выхода данных, указавших на снижение запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве подорожали на 0,34%, до $85,34 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,37%, до $81,81 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,55 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,6 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка в четверг преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 июня уменьшилась на 14 базисных пунктов, до 15,37% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца опустились в четверг на 1 базисный пункт, до 15,94% и 16,1% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев не изменилась относительно среды, оставшись на отметке 16,34% годовых.