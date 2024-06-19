Аналитики допустили ответные меры ЦБ на фоне быстрого укрепления рубля к юаню

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк России на фоне быстрого укрепления рубля к юаню может выступить с ответными мерами, полагают аналитики.

По итогам первой минуты торгов в среду на Московской бирже курс юаня составил 11,285 руб. (-16,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 51,14 коп. ниже уровня действующего официального курса. Чуть позднее юань опустился ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года. В 10:08 по Москве курс китайской валюты составил 10,9655 руб., что на 48,45 коп. ниже уровня предыдущего закрытия.

"Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки", - отмечается в аналитических материалах SberCIB Investment Research. "Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния", - пишут эксперты инвестбанка.

"Банк России, вероятно, откажется от продолжения продаж юаней во втором полугодии для более плавной адаптации рынка к новым условиям", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

В Росбанке полагают, что рынок сейчас осмысляет то, как будет функционировать финансовая инфраструктура (в том числе международные расчеты) после санкций на Московскую биржу, чем можно и объяснить происходящий рост рубля. "Также высока неопределенность накануне экспирации в четверг июньских фьючерсов", - говорится в обзоре.

Как заявили "Интерфаксу" в Росбанке, "если укрепление рубля будет продолжительным и устойчивым, то давление на экспортеров продавать валютную выручку будет ослабевать". "Учитывая, что валютный рынок только нащупывает равновесие в условиях повышенного санкционного давления, мы не рассчитываем на моментальное вмешательство властей", - считают эксперты Росбанка.

"Мы не ждем каких-то изменений в политике ЦБ. Пока ни уровни, ни скорость движения курса не подпадают под то, что ЦБ будет рассматривать как "угрозу финансовой стабильности", - сказал "Интерфаксу" главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин. "Мы ждали от регулятора заметного (в эквиваленте около 4 млрд рублей в день) сокращения объемов продаж валюты с 1 июля за счет меньших продаж, зеркалирующих операции, связанные с инвестициями ФНБ. Полагаем, что последние изменения на валютном рынке позволят Банку России сделать это комфортно и без каких-то сомнений", - добавил он.

Основным драйвером укрепления рубля, по мнению главного экономиста "Т-Инвестиций" Софьи Донец, является закрытие валютных позиций российских клиентов на фоне приостановки биржевых торгов по доллару и евро и в целом переосмысления рисков валютных вложений. "Переход в национальную валюту поддерживается привлекательными рублевыми процентными ставками. Но мы не исключаем постепенного возвращения интереса к валютным инструментам – безусловно, интересным на таких уровнях курса по мере стабилизации рынка", - говорится в ее комментарии, опубликованном в телеграм-канале брокера.

Кроме того, считает эксперт, в продажах валюты в последние два дня подключилась и эмоциональная составляющая. Более того, традиционная для конца месяца конверсия экспортной валютной выручки под налоговый период могла начаться раньше обычного, также на опасениях дальнейшего укрепления рубля. "Если это так, то и закончится она раньше", - отмечает Донец.

По ее оценкам, прямой эффект нового раунда санкций, хоть и чувствительный для внутреннего рынка, не меняет радикально режим внешних расчетов, в том числе внешнеторговых. Эксперт не ожидает существенного изменения уровня экспорта и импорта в ближайшие месяцы. "Это отличает ситуацию, например, от лета 2022 года, которое сейчас многие вспоминают, - тогда торговый профицит был в три раза выше текущего", - обращает внимание Донец.

В то же время валютизация счетов российских инвесторов уже достаточно низкая, пишет она, потенциал выхода из валюты ограничен: доля валютных депозитов в российских банках составляет 8% против 25% в начале 2022 года.

"Возможно сохранение повышенной волатильности в ближайшие недели, однако мы считаем маловероятным устойчивый уход рубля значимо ниже отметки 11 руб./юань. Отскок в сторону ослабления ждем в начале июля. Основные факторы формирования курса рубля - внешнеторговые - не поменялись, но с учетом эффекта закрытия валютных позиций и изменения предпочтений российских инвесторов по валюте мы снижаем наш прогнозный интервал на второе полугодие с 90-95 руб./$1 до 87-92 руб./$1", - резюмирует Донец.