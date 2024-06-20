"Транснефть" направит на дивиденды за 2023 г. 128,5 млрд руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал директиву Минфину, Минэнерго и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов РФ для участия в заседании совета директоров "Транснефти", а также при формировании позиции акционера - РФ в "Транснефти" предусмотреть выплату дивидендов за 2023 год в общем размере 128 млрд 458 млн 357 тыс. 960 рублей, говорится в опубликованном распоряжении правительства.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 724 934 300 акций, из них количество обыкновенных акций - 569 446 800 штук, привилегированных - 155 487 500 штук.

Обычно дивиденды по привилегированным акциям совпадают с выплатами по обыкновенным акциям.

Таким образом, дивиденд на одну акцию составит 177,2 рубля.