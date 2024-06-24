СД "Транснефти" рекомендовал дивиденды за 2023 г. в 177,2 руб. на акцию

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" по итогам работы в 2023 году рекомендовал выплатить дивиденды в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,20 руб. на одну акцию, сообщила компания.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров ПАО "Транснефть".

Как сообщалось, ранее правительство выпустило директиву для голосования на совете директоров (все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы"), предполагающую направление на дивиденды 128 458 357 960 рублей.

Уставный капитал "Транснефти" составляет 724 934 300 акций, из них количество обыкновенных акций - 569 446 800 штук, привилегированных - 155 487 500 штук.

В начале мая глава "Транснефти" Николай Токарев говорил "Интерфаксу", что дивиденды за 2023 год "будут неплохие". "Потому что результаты по году были неплохие - и выручка серьезно подросла", - сказал он, утвердительно ответив на вопрос, будут ли дивиденды за 2023 год выше, чем в 2022 году.

По итогам 2022 года дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции "Транснефти" составили 16 тыс. 665,2 рублей на бумагу. Недавно было завершено дробление акций в 100 раз. Таким образом, дивиденды компании в 2023 году будут на 6,3% выше, чем в 2022 году.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей. Директива правительства предполагает, что по итогам 2023 года "Транснефть" направит на дивиденды 43% чистой прибыли по МСФО.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, составленному в марте "Интерфаксом", чистая прибыль компании прогнозировалась в размере 291,2 млрд руб., а дивиденды за 2023 год - 185,4 руб./а. Наиболее точным оказался прогноз аналитиков "Финама" - 176,7 руб./а.