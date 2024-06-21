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Индекс потребдоверия в Великобритании в июне достиг максимума с ноября 2021 года

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне поднялся на три пункта и достиг максимума с ноября 2021 года.

Значение индикатора поднялось до минус 14 пунктов по сравнению с минус 17 пунктами в прошлом месяце, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.

Для сравнения, в июне 2023 года индикатор находился на отметке минус 24 пункта.

Три из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с маем.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год в июне остался на отметке минус 10 пунктов. В том же месяце прошлого года он составлял минус 15 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев опустился до 4 пунктов с 7 пунктов в мае. Год назад его значение составляло минус 1 пункт.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год увеличился до минус 32 пунктов против минус 39 пункта в мае. При этом оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев повысилась до минус 11 пунктов с минус 17 пунктов. В июне 2023 года первый показатель составлял минус 54 пункта, второй - минус 25 пунктов.

Между тем индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце поднялся до минус 22 пунктов по сравнению с минус 26 пунктами в мае. Год назад он находился на отметке минус 25 пунктов.

"Хотя в июне индекс доверия вырос третий месяц подряд, он остается отрицательным, поскольку неослабевающий кризис стоимости жизни бьет по семейным бюджетам", - заявил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон, слова которого приводятся в сообщении. Тем не менее, отметил он, уровень потребительского доверия значительно восстановился с исторического минимума в 49 пунктов, зафиксированного в сентябре 2022 года.

Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года.

Великобритания
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