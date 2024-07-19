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Индекс потребдоверия в Великобритании в июле достиг максимума с сентября 2021 года

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Великобритании в июле 2024 года индекс потребительского доверия увеличился на один пункт, достигнув максимума с сентября 2021 года.

Значение индикатора повысилось до минус 13 пунктов по сравнению с минус 14 пунктами в июне, сообщает GfK NOP Ltd.

В июле 2023 года индикатор находился на отметке минус 30 пунктов.

Две из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с июнем, две - остались на уровне предыдущего месяца.

Подындекс оценки потребителями своей финансовой ситуации за последний год увеличился до минус 8 пунктов с минус 10 пунктов в июне. В июле прошлого года он составлял минус 20 пунктов.

Индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев опустился до 3 пунктов с 4 пунктов в июне. Год назад его значение составляло минус 7 пунктов.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации за последний год в июле остался на уровне минус 32 пункта, оценка британцами общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев - на уровне минус 11 пунктов. Годом ранее первый показатель составлял минус 58 пунктов, второй - минус 33 пункта.

Между тем индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в текущем месяце поднялся до минус 16 пунктов по сравнению с минус 23 пунктами в июне. Год назад он находился на отметке минус 32 пункта.

"Два важных события - результаты парламентских выборов в Британии и выход страны в финал Чемпионата Европы по футболу - могли позитивно сказаться на настрое потребителей, однако этот эффект был незначительным, - отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон. - Таким образом, июльские данные позволяют предположить, что британцы осторожны, и хотят увидеть, как смена правительства повлияет на экономику и их финансы".

Великобритания GfK GfK NOP Ltd Джо Стейтон Англия
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