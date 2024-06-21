Думе предложили наделить ЦБ правом определять валюты для уплаты уставных капиталов банков

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают наделить совет директоров Центрального банка полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитной организации, страховщика и негосударственного пенсионного фонда (НПФ).

Документ № 653124-8 размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон о Центральном банке, закон о банковской, страховой деятельности и деятельности НПФ.

Перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, определяется решением совета директоров Банка России на ежегодной основе. Данное решение размещается на официальном сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следует из законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта - снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Авторы приводят перечень иностранных валют, которые, предположительно, могут быть одобрены в качестве внесения в уставные капиталы. Это - валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, а также валюты стран БРИКС: китайский юань (допустим для использования и сейчас), индийская рупия, валюты Бразилии и ЮАР.

С 1 января 2024 г. предлагается также разрешить вносить в уставные капиталы валюты Аргентины, а также Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ (N135-И). До марта 2016 г. в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в валюте РФ и денежные средства в иностранной валюте. В марте 2016 г. вышло указание ЦБ (N3982-У), в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в валюте РФ. Внесенный законопроект также убирает этот пункт из закона.

Сейчас оплата уставного капитала страховщиков и НПФ установлена в рублях.