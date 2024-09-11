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Ведомства поддержали новые правила по определению валют уставного капитала финорганизаций

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Правительство подготовило проект положительного официального отзыва на депутатскую инициативу, которая наделяет совет директоров Банка России полномочием ежегодно определять перечень иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов .

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ходом рассмотрения законопроекта.

По словам собеседника агентства, идею поддержали Минфин, Минюст, Минэкономразвития и ЦБ.

Законопроект № 653124-8 был внесен в парламент в конце июня. Среди его авторов - сенатор Николай Журавлев и депутат Анатолий Аксаков.

Поправки вносятся в закон о Центральном банке, закон о банковской, страховой деятельности и деятельности НПФ.

Перечень видов иностранных валют, которые могут быть внесены в оплату уставного капитала, определяется решением совета директоров Банка России на ежегодной основе. Данное решение размещается на официальном сайте ЦБ не позднее 15 февраля текущего года, следует из законопроекта.

В пояснительной записке говорится, что цель законопроекта - снижение рисков из-за возможного формирования капиталов российских кредитных организаций в долларах США и евро.

Авторы приводят перечень иностранных валют, которые, предположительно, могут быть одобрены для внесения в уставные капиталы. Это - валюты стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, а также валюты стран БРИКС: китайский юань (допустим для использования и сейчас), индийская рупия, валюты Бразилии и ЮАР.

Предлагается также разрешить вносить в уставные капиталы валюты Аргентины, Египта, Ирана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Эфиопии.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Сейчас валюта вкладов в уставный капитал кредитной организации регулируется инструкцией ЦБ (№ 135-И). До марта 2016 года в ней говорилось, что вкладом в уставный капитал кредитной организации могут быть денежные средства в российской валюте и денежные средства в иностранной валюте. В марте 2016 года вышло указание ЦБ (№ 3982-У), в котором был определен закрытый перечень иностранных валют, внесение которых допускается в уставные капиталы банков: это валюты Австралии, Великобритании, Ирландии, Дании, Канады, Китая, Новой Зеландии, Норвегии, США, Швеции, Швейцарии, Японии. Использование в качестве вклада денежных средств в иной иностранной валюте не допускается, отмечается в указании.

В законе о страховой деятельности говорится, что оплата иностранными инвесторами принадлежащих им акций (долей в уставных капиталах) страховых организаций производится исключительно в денежной форме в российской валюте. Внесенный законопроект также убирает этот пункт из закона.

Кроме того, сейчас оплата уставного НПФ установлена в рублях.

Анатолий Аксаков БРИКС ЕАЭС Минфин Минэкономразвития Минюст Банк России
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