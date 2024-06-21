Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июле снова будет нулевой

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в июне будет нулевой. Такой расчет представил Минсельхоз.

Таким образом, нулевой пошлина останется уже тринадцатый месяц подряд.

Ставка пошлины на подсолнечный шрот снизится на 42,6%, до 901,3 рубля с 1 тыс. 544,3 рубля в июне.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $773,3 за тонну ($773,8 месяц назад), на шрот - $198,6 ($199,5).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).