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Пошлина на экспорт подсолнечного шрота из РФ в августе вырастет в 2,1 раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в августе снова будет нулевой, на подсолнечный шрот повысится в 2,1 раза.

Расчет пошлин представил Минсельхоз.

Таким образом, пошлина на масло будет нулевой уже пятнадцатый месяц подряд (с июня 2023 года).

Пошлина на подсолнечный шрот повысится в 2,1 раза, до 1 869,7 рубля с 901,3 рубля в июле.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили: на масло - $798,3 за тонну ($773,3 месяц назад), на шрот - $211,2 ($198,6).

Базовая цена для расчета пошлины на шрот с 1 сентября 2023 года была повышена на 2 тыс. рублей, до 15 875 рублей за тонну, для расчета пошлины на масло - не изменилась и составляет 82 500 рублей за тонну.

Пошлины на масло и шрот рассчитываются в рублях с июля 2022 года. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82 500 рублей за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15 875 рублей за тонну), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).

Минсельхоз РФ
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