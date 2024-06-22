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Совкомбанк откроет свой НПФ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Совкомбанк находится в процессе создания собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ), сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

"К сожалению, купить сложно. Поэтому будем регистрировать, в процессе уже, занимаемся", - сказал Хотимский в кулуарах конференции Smart-Lab.

Он отметил, что для запуска полноценной работы фонда может потребоваться более года. "Активная стадия, скорее всего, придется на вторую половину 2025 года", - добавил Хотимский.

По его словам, планируется, что НПФ станет участником программы долгосрочных сбережений.

Закон о запуске программы долгосрочных сбережений вступил в силу с 1 января 2024 года. Сейчас для заключивших договор с НПФ в период 2024-2026 гг. она предусматривает государственное софинансирование взносов в размере до 36 тыс. рублей в год. Также ее участники имеют право на налоговый вычет на сумму не более 52 тыс. рублей в год при уплате взносов до 400 тыс. рублей.

По данным ЦБ, на конец марта 2024 года в программу долгосрочных сбережений вступили 16 НПФ. По итогам первого квартала на рынке действовали 37 НПФ.

Совкомбанк
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