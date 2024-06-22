Что произошло за день: суббота, 22 июня

Домашний арест Евгения Новицкого, обязательные QR-коды для гидов, запрет купания в Анапе

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Евгения Новицкого - бывшего первого заместителя генерального директора "ФосАгро". Ему предъявлено обвинение по шести эпизодам особо крупного мошенничества.

- Российские брокеры держали небольшой объем долларов США, евро и гонконгских долларов на счетах в Национальном клиринговом центре, поэтому после введения американских санкций заблокировался незначительный объем валюты, рассказали представители профучастников.

- Электроснабжение Энергодара (Запорожская область) восстановили после атаки ВСУ на подстанцию "Радуга".

- Гиды и экскурсоводы в РФ с 1 марта 2025 года обязаны будут иметь QR-код на нагрудной идентификационной карточке.

- Совкомбанк создаст собственный негосударственный пенсионный фонд, для запуска полноценной работы может потребоваться более года.

- Власти Анапы запретили купание на местных пляжах из-за низкой температуры воды.

- Футболисты сборных Грузии и Чехии со счётом 1:1 завершили матч второго тура группового этапа чемпионата Европы в Германии. Грузия - дебютант Евро.