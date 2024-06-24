Филиалам материнских компаний ЕС запретили содействовать обходу санкций против РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в принятом 14-м пакете антироссийских санкций предусматривает "дополнительные инструменты" против их обхода, в частности, запрет дочерним компаниям в третьих странах участвовать в деятельности, рассматриваемой как обход.

"Прежде всего, материнские компании ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участия в какой-либо деятельности, приводящей к результату, который санкции призваны предотвратить", - говорится в коммюнике Совета ЕС, утвердившего в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении РФ.