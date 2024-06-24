Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:15

Филиалам материнских компаний ЕС запретили содействовать обходу санкций против РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в принятом 14-м пакете антироссийских санкций предусматривает "дополнительные инструменты" против их обхода, в частности, запрет дочерним компаниям в третьих странах участвовать в деятельности, рассматриваемой как обход.

"Прежде всего, материнские компании ЕС должны будут приложить все усилия, чтобы их дочерние компании в третьих странах не принимали участия в какой-либо деятельности, приводящей к результату, который санкции призваны предотвратить", - говорится в коммюнике Совета ЕС, утвердившего в понедельник новый пакет ограничительных мер в отношении РФ.

ЕС Евросоюз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Суд удовлетворил иск Сбербанка о взыскании задолженности с британской "дочки"

Онлайн-ритейлер "ВсеИнструменты.ру" анонсировал IPO на "Московской бирже"

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье в июле начнет собирать автомобили Exeed

Нефть Brent слабо дешевеет после роста на прошлой неделе

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Рубль в пятницу немного скорректировался вниз в паре с юанем

Национальный клиринговый центр сконвертирует клиентские доллары и евро в рубли

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

ЦБ отметил, что смягчение требований по продаже валютной выручки упростит бизнесу платежи

Национальная система платежных карт продолжает отражать кибератаку

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2023 год

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки

Кабмин РФ смягчил требование об обязательной продаже валютной выручки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });