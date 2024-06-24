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ЕС в рамках запретила перегружать в своих портах СПГ из РФ для третьих стран

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских санкций введет запрет на перегрузку в портах союза российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны, сообщает Совет ЕС.

"ЕС запретит услуги по перегрузке на территории ЕС российского СПГ c целью отправки его в третьи страны", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Отмечается, что запрет касается как перегрузки с судна на судно, так и перевалки с судна на берег, не влияет на импорт, а только на реэкспорт в третьи страны через ЕС.

Уточняется, что ЕК будет следить за выполнением этого решения и при необходимости может предложить меры по его смягчению.

ЕС РФ СПГ
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