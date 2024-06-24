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На субсидии предприятиям Дальнего Востока в 2024 году выделено 9,6 млрд рублей

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ в 2024 году направит 9,6 млрд рублей на субсидирование предприятий Дальнего Востока в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие ДФО".

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе выбранных предприятий – строящиеся "Амурский ГХК" (получит 3,163 млрд рублей на строительство подстанции), Морской порт "Суходол" (1,345 млрд рублей на техприсоединение железнодорожного пути), ГМК "Удокан" (1,598 млрд рублей на котельную и связанную с ней инфраструктуру, а также 1,539 млрд рублей на транспортно-складской комплекс).

Оставшиеся средства будут направлены на субсидирование различных проектов в сфере добычи угля, логистики, производства свинины, строительства гостинично-делового комплекса и др.

Правительство РФ Дальний Восток Амурский ГХК ГМК "Удокан" ООО «Морской порт «Суходол»
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