Строительство угольного морпорта "Суходол" затянется из-за паводка 2023 года

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сроки строительства угольного терминала морского порта "Суходол" в Приморском крае увеличены из-за последствий паводка, случившегося в августе 2023 года, сообщила пресс-служба полпреда президента в ДФО после заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Заседание провел во Владивостоке вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Обсуждалась реализация проекта по строительству нового специализированного порта на дальневосточном побережье России для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (ООО "Морской порт "Суходол"). В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в августе прошлого года, были увеличены сроки реализации проекта", - говорится в сообщении.

Из-за рекордных ливней и подтоплений в Приморье 25 августа 2023 года был введен режим ЧС федерального уровня. В августе в крае был побит 87-летний рекорд по количеству осадков.

В апреле 2024 года гендиректор ООО "Морской порт "Суходол" Сергей Кропотов в ходе посещения порта Трутневым сказал, что мощность угольного порта к концу 2024 года планируется увеличить с 300 тысяч до 1 млн тонн в месяц.

Планировалось, что в мае 2024 года в порту будет сдан в эксплуатацию третий универсальный причал, предназначенный для работы с генеральными грузами, в том числе с автомобилями и контейнерами. Мощность этого терминала составит до 2 млн тонн грузов в год.

Строительство порта "Суходол" ведется в рамках программы "Фабрика проектного финансирования", оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Общий объем инвестиций госкорпорации в проект - 17 млрд рублей.

В конце 2023 года в порту "Суходол" состоялись первые тестовые отгрузки угля на экспорт по технологиям "склад-судно" и "вагон-судно". В перспективе на базе порта будет создан многофункциональный хаб с перегрузкой контейнеров, зерна и других генеральных грузов. Также предусмотрены мощности для сжиженного газа, метанола, минеральных удобрений и рыбный кластер.

По данным ЕГРЮЛ на 10 июля 2024 года, владельцами ООО "Морской порт "Суходол" (резидент Свободного порта Владивосток, реализует проект в бухте Суходол) являются АО "Междуречье" (Кемеровская область, находится под управлением ООО "Новая горная управляющая компания") - 25,01%, АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ) - 24,79%, Михаил Федяев и Владимир Гридин - каждый по 25,1%.

При этом 100% морпорта находятся в залоге у ВЭБа и ВТБ, которые 1 сентября 2020 года открыли компании кредитный лимит на сумму около 32 млрд рублей.