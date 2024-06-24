НРД перечислены 35 млрд руб. для выплаты купонов по трем выпускам евробондов РФ

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 34,7 млрд руб. (эквивалент $394,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2027, 2028 и 2047 годах, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях. Владельцев евробондов тогда разделили на три группы - в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты поступают в обычном режиме, дополнительных действий от них не требуется. Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, чьи бумаги хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства доводятся НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг. Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях.

Предназначенные инвесторам третьей группы средства зачислялись в НРД на специальный рублевый счет (типа "И"). Средства на таком счете, бенефициарами по которому являются держатели евробондов, индексировались по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы нужно было самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации. НРД получил полномочия по формированию реестра держателей для осуществления платежей владельцам евробондов, права на которые учитываются иностранными депозитариями.

Иностранным держателям евробондов было предоставлено право конвертировать полученные рублевые средства в валюту и вывести ее из РФ без каких-либо ограничений.

В сентябре прошлого года, незадолго до даты погашения выпуска евробондов "Россия-2023" на $3 млрд, был опубликован новый указ президента, который существенно видоизменил проработавшую больше года схему в части осуществления выплат держателям, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

В частности, указ разрешил НРД замену обязательств для проведения расчетов по заблокированным иностранным бумагам, принадлежащим россиянам. Механизм замены предусматривает использование средств с рублевых счетов типа "И", на которые с 2022 года зачислялись средства, предназначенные держателям суверенных евробондов РФ, чьи права учитываются иностранными депозитариями.

Минфин разъяснял, что в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям владельцы этой группы смогут получить выплаты со счета "И" в рублях. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.

Указ предполагает, что при замене обязательств для выплат по евробондам нерезидентам должна использоваться иностранная валюта на счетах российского центрального депозитария (НРД) в иностранном депозитарии. Центральный депозитарий, согласно указу, признается исполнившим свои обязательства по передаче выплат надлежащим образом с момента подачи "доступным ему способом" в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в пользу включенного в реестр держателя еврооблигаций РФ (эта формулировка учитывает то обстоятельство, что за фактическое доведение выплат НРД, чьи счета в европейских депозитариях заморожены после введения санкций ЕС 3 июня 2022 года, отвечать не может - ИФ). А из накопившихся на счетах "И" средств будут списаны суммы для распределения между российскими инвесторами с заблокированными иностранными бумагами. Документ предполагает, что в первую очередь осуществляются выплаты дивидендов по иностранным акциям для физлиц, во вторую - купоны по еврооблигациям и суммы в рамках их погашения.