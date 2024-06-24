РСПП попросил не ограничивать перечень проектов для федерального налогового вычета

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) считает целесообразным прописать условия применения федерального инвестиционного налогового вычета, входящего в пакет налоговых изменений наряду с повышением ставки налога на прибыль, на уровне закона, не ограничивая при этом сферу его применения отдельным перечнем проектов. Минфин РФ согласен с положением об универсальности инвествычета, но все-таки считает необходимым прописать в постановлении правительства отрасли, на которые он будет распространяться.

"Нас не устраивает тот механизм, который предложен, в частности, Минэкономразвития, когда федеральный вычет предоставляется только налогоплательщикам, которые реализуют проекты технологического суверенитета и структурной адаптации. Это, безусловно, важно, но это крайне ограниченный перечень секторов. Мы хотели бы все-таки, чтобы в Налоговом кодексе это было, во-первых, закреплено. Я имею в виду, что он применяется к любым объектам основных средств, которые относятся к объектам с 3 по 10 аммортизационные группы (имущество со сроком полезного использование более 3 лет - ИФ), а также к нематериальным активам", - заявил глава РСПП Александр Шохин, выступая на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ.

Минфин РФ в целом согласен с тем, что федеральный налоговый вычет должен быть универсальным, но с оговоркой на реальную ситуацию, когда нет возможности поддержать все отрасли, следует из заявления замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

"Безусловно, это правильный подход, и мы Минэкономразвития обязательно эту позицию донесем. Другой разговор о том, что, действительно, поддержка – она не может распространяться на все отрасли экономики сейчас, потому что ресурс ограничен. Поэтому надо будет определять все-таки какие-то стратегические отрасли экономики, на которых фокусировать соответственно работу федерального инвестиционного налогового вычета. Вот эту работу, я думаю, необходимо будет провести Минэкономразвития с бизнес-объединениями" - сказал Сазанов на заседании экспертного совета при комитете Госдумы.

Шохин также раскритиковал предложенный Минэкономразвития механизм расчета инвествычета: "Процедура, предложенная Минэкономразвития, что вычет составляет не более 25% от суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств или нематериальных активов, а оставшиеся 75%, к которым не применяется этот вычет, они не подлежат амортизации. Нам кажется, что это очень узкое толкование".

"Прозвучало замечание, что не полностью расходы могут быть профинансированы за счет федерального инвестиционного налогового вычета, соответственно, оставшаяся часть несправедливо, что не будет подлежать амортизации. В целом мы готовы проработать это предложение, оно заслуживает внимания, и на ту часть, которая не будет профинансирована за счет федерального налогового вычета, посмотреть, чтобы она могла амортизироваться", - прокомментировал Сазанов заявление главы РСПП.

РСПП и Минфин на данном этапе не нашли взаимопонимания по уровню фиксации условий федерального инвествычета – в законе или в виде подзаконных актов.

"Мы все-таки хотели, чтобы в законе все процедуры были прописаны, в качестве компромисса предлагаем посмотреть базовые принципы вычета федерального прописать в Налоговом кодексе, а конкретику не в постановлении правительства, а, скажем, в законе о промышленной политике, где можно будет сделать соответствующую отсылку в Налоговый кодекс", - заявил Шохин, отметив, что такая схема реализована в отношении специнвестконтрактов (СПИК).

Сазанов отметил, что правительство исходит из того, что параметры инвествычета, так же, как и отрасли, на которые он будет распространяться, должны быть прописаны в постановлениях кабмина. Однако он согласился с предложением главы комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова к осенней сессии подумать о включении отдельных общих положений, касающихся налогового вычета, в закон о совершенствовании налоговой системы.