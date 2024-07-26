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Минфин планирует осенью определиться с параметрами федерального инвествычета

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Финальные параметры федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ) планируется определить осенью в рамках подготовки проекта бюджета на предстоящую трехлетку, когда будет определен предельный объем финансирования вычета из бюджета. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Исходя из утвержденной предельной суммы расходов на ФИНВ также предстоит определиться, как ее распределять – предоставлять этот инвестиционный стимул бизнесу по широкому кругу отраслей и, соответственно, в меньшем размере, или сосредоточить поддержку на стратегических отраслях и предоставлять за счет этого больший объем софинансирования. Эту развилку еще предстоит обсудить с бизнесом", - приводятся слова Сазанова в сообщении Минфина по итогам его общения с предпринимателями в рамках конференции Ассоциации европейского бизнеса.

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Замминистра отметил также, что, хотя конкретные параметры ФИНВ еще не утверждены, уже сейчас есть определенность, что будут установлены единые для всех правила и принципы, на основе которых будут определяться налогоплательщики, имеющие право получать инвествычет. "Это точно не будет перечень конкретных проектов или компаний", - сказал он.

Замминистра также сообщил, что Минфин не планирует дополнительные, кроме уже определенных, ограничения в применении IT-льгот и не намерен пересматривать параметры. "Льготы будут зафиксированы в том виде, как сформулированы сейчас. Опять же, если со стороны бизнеса не будут поступать предложения по усовершенствованию или корректировкам", - сказал он.

Сазанов напомнил, что для IT-компаний установлена пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 5% до 2030 года. При этом было предложено учитывать в доле доходов от IT-деятельности при применении пониженной ставки доходы от продажи программных продуктов, разработанных только российскими лицами либо подконтрольными им иностранными компаниями. Это позволит сделать льготы более адресными, сфокусировав их на российском IT-секторе и поддержав именно отечественные разработки, отметил он.

Минфин
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