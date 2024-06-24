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Нерезиденты предъявили к оферте 1,3% акций МТС, компания допускает повторные выкупы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - "Дочка" МТС - ООО "Стрим Диджитал" - в рамках оферты для нерезидентов получила заявки на выкуп 26 млн 253 тыс. 646 обыкновенных акций МТС, или 1,31% от всех выпущенных акций материнской компании, говорится в ее пресс-релизе.

Речь идет о заявках, предъявленных надлежащим образом, на сумму почти 2,5 млрд рублей.

"Покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу акции в полном объеме, пропорциональное распределение применяться не будет", - сообщило ПАО "МТС".

"Покупатель обращает внимание, что полученные разрешения позволяют произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов МТС. Покупатель может в будущем рассмотреть различные варианты структурирования выкупа акций у акционеров МТС, которые по тем или иным причинам не приняли участия в тендерном предложении, включая проведение повторного тендерного предложения и/или заключение двусторонних сделок купли-продажи по цене приобретения в размере не более 95,0 рублей за акцию, установленной в соответствии с разрешением правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации", - также указано в сообщении.

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МТС
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