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"Дочка" МТС завершила расчеты в рамках оферты для нерезидентов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - "Дочка" МТС - ООО "Стрим Диджитал" - завершила расчеты в рамках действовавшей для нерезидентов оферты на выкуп акций ПАО "МТС", говорится в ее сообщении.

Всего "Стрим Диджитал" выкупило 26 155 547 обыкновенных акций МТС (1,31% от всех выпущенных акций компаний) на 2,48 млрд рублей.

В сообщении МТС отмечается, что в тендерном предложении участвовали, в том числе держатели акций МТС через инфраструктуру Euroclear Bank SA/NV. Расчеты с ними осуществлялись в евро.

В тендерном предложении приняли участие инвесторы из США, Великобритании, стран Европейского союза и Азии, отметили в МТС.

МТС объявила о запуске тендерного предложения 27 апреля, оно действовало до 18 июня. По его условиям ООО "Стрим Диджитал" готово было выкупить до 83 932 026 акций МТС (до 4,2% акций компании) по 95 рублей за бумагу. Оферта распространялась, в частности, на JPMorgan Chase как банк-депозитарий программы депозитарных расписок на акции компании.

Полученные на сделку разрешения предусматривают возможность провести дополнительный выкуп акций МТС у нерезидентов - компания не исключает, что рассмотрит такую возможность в будущем.

МТС Стрим Диджитал
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