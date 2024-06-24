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Совладелец инвестгруппы "Русские фонды" Васильев отправлен под домашний арест

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы по ходатайству следствия отправил под домашний арест совладельца и генерального директора инвестгруппы "Русские фонды" Сергея Васильева, задержанного по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего первого заместителя генерального директора "ФосАгро" Евгения Новицкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Васильева судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 августа 2024 года", - сообщил представитель суда.

Ранее в понедельник по этому делу по домашний арест на аналогичный срок был отправлен другой совладелец "Русских фондов", президент компании "Селигдар" Константин Бейрит.

Оба фигуранта подозреваются в шести эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Если их вина будет доказана, им грозит реальное лишение свободы.

Новицкий был заключен под домашний арест 22 июня. Вместе с ним по делу также проходят Ольга Илларионова и подмосковный бизнесмен Олег Мещенцев. Последний отправлен в СИЗО.

Уголовное дело связано с хищениями денежных средств негосударственных пенсионных фондов. В частности, как уточняли в суде, речь идет об НПФ "Урал ФД".

По данным газеты "Коммерсантъ", фигурантам вменяется хищения у шести негосударственных пенсионных фондов - "Урал ФД", Первого национального пенсионного фонда и др. - 8,8 млрд руб.

Русские фонды Сергей Васильев ФосАгро Евгений Новицкий
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