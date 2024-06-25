Что случилось этой ночью: вторник, 25 июня

Освобождение Ассанжа, возможный переезд руководства ХАМАС, новый пакет американской военной помощи Киеву

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джулиан Ассанж освобожден из тюрьмы в Великобритании. Основатель WikiLeaks согласился на сделку с администрацией США о признании вины в одной из крупнейших утечек секретных материалов, чтобы избежать американской тюрьмы, сообщает CNN. Согласно соглашению, Минюст США будет добиваться 62-месячного заключения, что равно сроку, который Ассанж отбыл в тюрьме строгого режима в Лондоне.

- Руководство ХАМАС может переехать из Катара в Ирак, пишет The National. Это связано с тем, что Доха и Вашингтон усиливают давление на руководство ХАМАС, требуя "проявить большую гибкость в переговорах (с Израилем при посредничестве США, Египта и Катара - ИФ) о прекращении огня в секторе Газа", которые зашли в тупик.

- Совладельцы инвестгруппы "Русские фонды" Константин Бейрит и Сергей Васильев отправлены под домашний арест. Они подозреваются в шести эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего первого заместителя гендиректора "ФосАгро" Евгения Новицкого. Если вина Бейрита и Васильева будет доказана, им грозит реальное лишение свободы.

- США во вторник выделят очередной пакет военной помощи Украине на $150 млн. В него среди прочего войдут ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS.

- Полицейский погиб в ДТП с кортежем Виктора Орбана в Германии. В мотоцикл сотрудника полиции, сопровождавшего премьера Венгрии в аэропорт, врезался автомобиль. Орбан прилетел в Штутгарт на матч венгерской сборной по футболу с командой Швейцарии на Евро-24.