Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется у $86 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,2% во главе с бумагами компании Polymetal (-13,7%), которая подала заявку на делистинг с Мосбиржи.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3093,41 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1107,89 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 1,6%.

Акции Polymetal упали до 215,5 рубля (-13,7%). Компания Solidcore Resources (которая ранее называлась Polymetal) подала заявку на делистинг акций c Московской биржи. Как сообщила компания, она попросила установить последний день торгов на 30 сентября, но окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа. Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против МосБиржи. Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на МосБирже на бумаги, торгуемые на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX).

Также просели акции АФК "Система" (-1,6%), "Норникеля" (-1,3%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%), бумаги "ММК" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Подорожали акции "МТС" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) (-2,3%, до 0,84 рубля) в ходе размещения бумаг привлекла 8 млрд рублей и увеличила free float с 6% до 10,1%. Привлеченный объем размещения гарантирует включение акций ЮГК в первый уровень листинга "Московской биржи", а также повышает вероятность добавления акций в индекс IMOEX", сообщила компания.

Цена размещения составила 0,81 рубля за акцию, что соответствует дисконту к цене закрытия торгов за день до объявления размещения на уровне 5,5%. Привлеченные средства идут в компанию и будут прежде всего направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки, напомнила ЮГК.

Тем временем, Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладельца инвестгруппы "Русские фонды", президента золотодобывающего ПАО "Селигдар" (-1,3%) Константина Бейрита, задержанного по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в отношении бывшего первого замгендиректора "ФосАгро" Евгения Новицкого, сообщили "Интерфаксу" в суде. "В отношении Константина Бейрита избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 августа", - сообщил представитель суда.

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3045-3135 пунктов. Российский рынок находится в пограничном состоянии, учитывая падение объемов торгов и то, что индекс МосБиржи вновь опустился под отметку 3100 пунктов. Развязка может наступить в ближайшие дни.

Наиболее тревожная ситуация складывается в бумагах "Норникеля", которые пробили нижнюю границу нисходящего тренда. До минимумов 2022 года еще 11%, однако учитывая текущую динамику акций ГМК, их достижение исключать нельзя. На минимальной отметке за год завершили торги бумаги "Распадской" и "НЛМК". Динамика акций "НОВАТЭКа" укладывается в рамки начавшейся не так давно консолидации - без позитивных новостей вырваться из диапазона 1000-1100 руб. за штуку бумагам будет непросто. Повышенная волатильность наблюдалась в акциях "АЛРОСА", поскольку в рамках нового 14-го пакета санкций ЕС был разрешен ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения на территорию Евросоюза. Под новые ограничения ЕС попал "Совкомфлот", что оказало давление на его акции, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", российские инвесторы сдержанно встретили новость об утверждении очередного пакета антироссийских санкций ЕС, который включает запрет на транспортировку российского СПГ через порты стран Евросоюза. Ограничения не затрагивают прямой импорт СПГ в ЕС, однако введен запрет на его повторный экспорт. Запрещены инвестиции и поставки товаров, технологий и услуг для реализации проектов "Арктик СПГ-2" и "Мурманск СПГ", за завершение которых отвечает компания "НОВАТЭК". Кроме того, власти ЕС наложили санкции на СПФС, созданную Банком России альтернативу платежной системе SWIFT. СПФС используется дружественными юрисдикциями, поэтому массовых отключений от нее ожидать не следует.

Золотодобывающая компания "Южуралзолото" провела размещение акций с дисконтом в 5,5% к рыночной стоимости бумаг и привлекла 8 млрд руб. Доля акций в свободном обращении увеличилась с 6% до 10%.

Санкции ЕС затрагивают компанию "Совкомфлот", которая с февраля находится под санкциями США и Великобританиями, поэтому введенные санкции не должны сильно отразиться на ее деятельности. "Совкомфлот" не осуществляет транспортировку нефти в страны Европы, однако могут возникнуть трудности с транзитом СПГ, отмечают эксперты "Цифра Брокер".

В США накануне просели индексы S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-1,1%), но вырос индекс Dow Jones (+0,7%), который завершил в "плюсе" пятую сессию подряд.

До полномасштабного начала сезона публикации отчетностей за I квартал еще несколько недель, однако в ближайшие дни финансовые показатели представят три важных компании: одна из крупнейших транспортно-логистических компаний мира FedEx, один из мировых лидеров в сфере спортивной продукции Nike Inc. и широко известный производитель джинсов Levi Strauss & Co. Их данные позволят оценить уровень потребительских расходов в последнее время, пишет MarketWatch.

Также на этой неделе инвесторы ждут выхода окончательных данных об изменении ВВП США в I квартале, доходах и расходах населения, и продажах новостроек в мае. Помимо этого, Мичиганский университет и исследовательская компания Conference Board обнародуют индексы потребительского доверия за июнь.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют по 0,1%).

Участники рынков переводят капитал из дорогих технологических акций в сектора с более разумными котировками, включая банковский и энергетический, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в этом месяце вырос на 1,7% по сравнению с маем и составил максимальные с февраля 83,4 пункта. Это первый подъем показателя за четыре месяца.

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии, рассчитываемый правительством страны и позволяющий оценить перспективы ее экономики на несколько месяцев вперед, в апреле снизился до минимальных с января 110,9 пункта с 111,7 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным.

Индекс потребительского доверия в Южной Корее в июне повысился до максимальных с марта 100,9 пункта по сравнению с майскими 98,4 пункта, сообщил Банк Кореи.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабильны после подъема накануне; Brent пытается удержать достигнутый уровень $86 за баррель (максимум с конца апреля).

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $85,94 за баррель (-0,1% и +0,9% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $81,58 за баррель (-0,1% и +1,1% в понедельник).

Трейдеры следят за развитием событий на Ближнем Востоке.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в понедельник в Кнессете, заявил, что его страна по-прежнему "привержена израильскому предложению о прекращении огня, которое приветствовал президент США (Джо) Байден". Он вновь отметил, что Израиль "не закончит войну, пока не вернет всех заложников". "Мы не закончим войну, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем жителей южных районов в их дома", - отметил Нетаньяху.