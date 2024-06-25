Polymetal подал заявку на делистинг с Мосбиржи

Фото: "Интерфакс"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Компания Solidcore Resources (бывшая Polymetal) подала заявку на делистинг акций c "Московской биржи".

Как сообщила компания, она попросила установить последний день торгов на 30 сентября, но окончательная дата может отличаться, ее объявит биржа.

Решение о делистинге совет директоров Solidcore принял в связи с недавними санкциями США против "Мосбиржи".

Акционеры Solidcore, соответствующие определенным критериям, вправе обменять свои акции на "Мосбирже" на бумаги, торгуемые на Бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX), и таким образом сохранить доступ к организованным торгам и восстановить акционерные права, напоминает компания.

"Санкции OFAC против "Московской биржи" и соответствующие риски продолжения листинга для Solidcore, а также полное ограничение в правах для акционеров компании на "Мосбирже" делают дальнейший листинг нецелесообразным, - отмечает глава компании Виталий Несис (его слова приводятся в сообщении). - Кроме того, после продажи российских активов в марте 2024 года у компании нет никакого присутствия в России. В связи с этим менеджмент и совет директоров приняли решение о немедленной подаче заявки на прекращение листинга".

По последним данным, Solidcore в рамках нескольких траншей обмена выкупила 11,83% акций из примерно 22%, заблокированных в результате санкций против НРД и других российских депозитариев.

После продажи российского бизнеса компания остается вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане. Крупнейшим акционером Polymetal является консорциум оманских инвесторов во главе с принадлежащим правительству Омана фондом Mercury Investments International (23,9%). Free float - 75,4% акций, в том числе относительно крупный пакет (4%) принадлежит BlackRock.