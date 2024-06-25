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FESCO отметила рост контейнерного рынка РФ за 5 месяцев на 10%, в мае – на 6%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России за пять месяцев 2024 года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,756 млн TEU, сообщает транспортная группа FESCO.

По данным аналитиков группы, импортные контейнерные перевозки выросли на 7% до 1,183 млн TEU, экспортные – на 10% до 760 тыс. TEU. Транзит увеличился на 19% и составил 249 тыс. TEU. Внутренние перевозки контейнеров достигли 564 тыс. TEU, показав рост на 16%.

По итогам мая 2024 года рынок вырос на 6% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года, до 580 тыс. TEU. Основным драйвером роста продолжают выступать контейнерные перевозки через порт Санкт-Петербург, отмечают в компании.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В распоряжении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO
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