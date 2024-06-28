Группа FESCO не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2023 году.

"Прибыль ПАО "ДВМП" по результатам 2023 года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО "ДВМП" за 2023 год не выплачивать", - приводится в сообщении транспортного холдинга решение акционеров на годовом собрании 27 июня.

ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ, согласно которому акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство", находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации "Росатом". В отчете FESCO по МСФО за 2023 год сообщалось, что "контролирующей стороной группы стала госкорпорация "Росатом".

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.