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Airbus ухудшила прогнозы на 2024 год

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus ухудшила прогнозы прибыли и поставок на 2024 год.

Как говорится в ее сообщении, компания теперь ожидает скорректированную EBIT на уровне 5,5 млрд евро против ранее прогнозировавшихся 6,5-7 млрд евро.

Прогноз поставок гражданских воздушных судов понижен до 770 с 800.

Airbus также отложила выход на выпуск 75 лайнеров A320 в месяц до 2027 года. Ранее он ожидался в 2026 году.

Компания отметила ухудшение операционной среды и сохраняющиеся проблемы в цепочке поставок в сегменте гражданской авиации, в частности, связанные с двигателями, авиационными конструкциями и оборудованием для салонов.

Кроме того, техническая ревизия программ космического сегмента Airbus выявила ряд коммерческих и технических проблем, в связи с чем компания решила зафиксировать в первом полугодии расходы в размере порядка 900 млн евро.

Прогнозы Airbus не учитывают слияния и поглощения, в том числе возможную сделку с ее американским поставщиком Spirit AeroSystems Holdings (SPB: SPR).

Акции европейской компании дешевеют на 11,1% на торгах во вторник.

Airbus
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