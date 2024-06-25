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Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ

Финская Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать СПГ из РФ
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Финская компания Gasum с 26 июля не будет покупать или импортировать сжиженный природный газ из России. Санкции, введенные Евросоюзом 24 июня, не позволяют ей расторгнуть соглашение с "Газпром экспортом", но являются форс-мажором на покупку или импорт энергоносителя на европейские терминалы, не подключенные к газораспределительной сети, говорится в сообщении компании.

"Gasum следует всем санкциям Евросоюза и не будет покупать или импортировать российский СПГ с 26 июля", - говорится в заявлении.

Финская компания покупает СПГ у "Криогаз-Высоцка" (входит в "НОВАТЭК") по агентскому соглашению с "Газпром экспортом", потому что у "Криогаз-Высоцка" нет права экспорта энергоносителя.

Ранее, когда Gasum ненадолго прекращала закупки СПГ из-за сложностей с расчетами, "НОВАТЭК" находил других покупателей, говорил глава компании Леонид Михельсон.

Мощность "Криогаз-Высоцка" - 770 тыс. тонн СПГ в год.

Леонид Михельсон НОВАТЭК Евросоюз Газпром экспорт Gasum
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