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ЕК должна через год уведомить о негативных последствиях санкций на перевалку СПГ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия должна мониторить потоки сжиженного природного газа, рынки и цены, конкурентоспособность Евросоюза и долю импорта российского СПГ в общем объеме энергетического импорта в ЕС и доложить до 26 июня 2025 года в Европейский Совет в случае любого важного изменения, связанного с запретом на перевалку российского СПГ на европейских терминалах. В свою очередь Европейский совет должен принять отчет во внимание для пересмотра ограничительных мер, говорится в официальном журнале ЕС.

"В случае важных событий, связанных с запретами (на перевалку и связанные с ней услуги - ИФ), влияющих на потоки СПГ, рынки, цены, конкурентоспособность Союза или долю российского импорта СПГ в общем энергетическом импорте Союза, Еврокомиссия должна предложить Совету меры по смягчению последствий, сопровождаемые оценкой их воздействия", - говорится в тексте.

С 25 июня ЕС запретил оказание услуг по перевалке на территории сообщества российского СПГ и связанные с этими операциями брокерские, финансовые и технические услуги. Кроме того, запрещено "покупать любую новую или расширять любую существующую долю в любом юридическом лице или компании, созданным по российским законам или любой третьей страны и работающей в энергетическом секторе России, включая строящиеся проекты по производству СПГ".

Что касается перевалки, запрещена перевалка с судна на судно и перевалка с использованием наземного резервуара. В то же время, компетентные органы могут разрешить перевалку, если она нужна для поставки СПГ в страну ЕС и эта страна подтвердила, что операция используется для ее энергоснабжения.

Для обеспечения запрета на перевалку компетентные органы могут устанавливать правила и рекомендации на национальном уровне. Такие правила и рекомендации должны включать повышенные требования к комплексной проверке, в частности, для идентификации услуг по перегрузке, предоставляемых в целях перевалочных операций, с учетом особенностей национальной нормативной базы, применимой к объектам по производству СПГ, уточнения предыдущей деловой практики грузоотправителей, времени между разгрузкой и перегрузкой, указаний на прямые коммерческие связи между разгрузкой и перегрузкой, включая приобретение новых комплексных услуг по разгрузке и перегрузке, и страну регистрации участвующих экономических операторов. Компетентные органы должны проинформировать Еврокомиссию не позднее 26 декабря 2024 года о таких правилах и руководствах или о том, что они не намерены устанавливать такие правила.

Запрет на перевалку и связанные с этим услуги не применяется до 26 марта 2025 года для исполнения договоров, заключенных до 25 июня 2024 года. Запрет также не применяется к услугам по перегрузке, необходимым для бункеровки судов, работающих на СПГ.

Юридические лица, осуществляющие операции по разгрузке российского СПГ, обязаны до 26 июля 2024 года и каждый месяц после этого информировать компетентный орган государства-члена, где они находятся, обо всех разгрузочных операциях и импорте в ЕС российского СПГ с указанием объемов.

Кроме того, Евросоюз включил в список судов, которым запрещен доступ к европейским портам, якорным зонам и шлюзам, два плавучих хранилища "НОВАТЭКа" - "Саам ПХГ" и "Коряк ПХГ", которые компания установила в Мурманске и на Камчатке для перевалки СПГ из судов арктического класса в конвенционные.

Санкции ЕС также запрещают импортировать в Евросоюз, покупать или транспортировать такие судна, продавать, фрахтовать или экспортировать их, управлять или предоставлять экипаж, обеспечивать регистрацию судна, финансирование или финансовую поддержку, включая страхование, а также брокерские услуги, предоставлять техническую помощь и другие услуги, включая бункеровку, услуги по снабжению судов, услуги по смене экипажа, услуги по погрузке и разгрузке грузов, буксировке, осуществлять перевалку с судна на судно или любую другую передачу груза с использованием такого судна, или приобретать какие-либо услуги от такого судна.

Также запрещен импорт российского СПГ через европейские терминалы, не подключенные к газораспределительной системе, - это повлияет только на определенные мощности определенных стран ЕС. "(Этот запрет - ИФ) не оказывает негативного воздействия на газовый рынок ЕС и безопасность его поставок, в том числе на имеющиеся объемы и цены. Эти ограничения не должны влиять на поставки российского СПГ с материковой части государства-члена в его отдаленные регионы", - говорится в документе.

Для данного запрета действует отсрочка до 26 июля текущего года по контрактам, заключенным до 25 июня, или вспомогательным контрактам. Финская Gasum уже сообщила, что в связи с этим запретом с 26 июля перестанет покупать СПГ из РФ.

Евросоюз запретил продавать поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно товары и технологии, а также предоставлять прямо или косвенно услуги любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, когда такие товары, технологии и услуги необходимы для завершения строительства проектов СПГ, таких как терминалы и заводы.

Запрещено прямо или косвенно предоставлять техническую помощь или брокерские услуги, связанные с товарами, технологиями и услугами в России, если такие товары, технологии и услуги предназначены для завершения таких СПГ-проектов. Запрещено предоставлять, прямо или косвенно, финансирование или финансовую помощь, связанную с товарами, технологиями и услугами в России, если они предназначены для завершения проектов по производству СПГ. Данные запреты не относятся к исполнению до 26 сентября 2024 года контрактов, заключенных до 25 июня 2024 года, или вспомогательных соглашений, необходимых для исполнения таких контрактов.

Евросоюз запретил с 25 июня своим компаниям, не работающим в РФ, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, но сделал исключение для сделок прямой и непрямой покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из (или через территорию) России в страну Европейской экономической зоны (27 государств ЕС, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия), Швейцарию или Западные Балканы.

Также запрет не применяется, если механизм нужен для покупки, импорта или транспортировки нефти и нефтепродуктов из (или через территорию) России, когда это не запрещено санкциями. Кроме того, под запрет использования СПФС не попали покупка, импорт и транспортировка в ЕС фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения, которые разрешены к импорту в ЕС, а также платежи, необходимые для выплаты долга юридическому или физическому лицу Евросоюза или выплаты пенсий.

ЕС также запретил импорт, покупку или перегрузку гелия из России.

ЕК СПГ
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