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ЕК обвинила Microsoft в ограничении конкуренции из-за привязки Teams к офисному ПО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) обвинила американскую Microsoft Corp. в нарушении антимонопольного законодательства ЕС из-за привязки приложения для обмена сообщениями и видеоконференций Teams к популярным приложениям из пакетов Office 365 и Microsoft 365 для бизнеса.

Согласно пресс-релизу ЕК, регулятор предварительно установил, что Microsoft доминирует на мировом рынке офисных приложений для профессионального использования, предоставляемых по принципу "программное обеспечение как услуга" (SaaS).

Комиссию беспокоит, что компания как минимум с апреля 2019 года привязывает Teams к своим основным офисным SaaS-приложениям, что ограничивает конкуренцию на рынке решений для обмена информацией и совместной работы и позволяет ей защитить позиции на рынке офисного ПО.

Microsoft могла обеспечить преимущество для Teams с точки зрения дистрибуции, лишив пользователей возможности не приобретать это приложение в рамках облачных офисных пакетов, утверждает ЕК.

Регулятор начал расследование этой ситуации в июле 2023 года, после чего Microsoft изменила принципы распространения Teams - в частности, начала предлагать отдельные пакеты без этого приложения.

Однако этих изменений недостаточно, говорит ЕК.

Акции Microsoft дешевеют на 0,1% на предварительных торгах во вторник.

Накануне комиссия обвинила Apple в ограничении конкуренции на App Store. ЕК предварительно установила, что Apple не выполняет обязанности, предусмотренные новым законом о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA), по которому компания должна предоставлять разработчикам приложений возможность "направлять" пользователей на сторонние ресурсы без взимания с них платы.

Обеим компаниям грозит штраф в размере до 10% мировой выручки.

Microsoft ЕС Teams
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