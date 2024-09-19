ЕК напомнила Apple о важности совместимости устройств и ПО с чужими разработками

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) напомнила Apple Inc. о необходимости обеспечить совместимость устройств компании и операционной системы iOS с разработками сторонних производителей в соответствии с новым законом о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), действующим в ЕС.

В частности, речь идет о совместимости iPhone с "умными" часами, наушниками, а также шлемами виртуальной реальности других производителей.

"Компании, выпускающие эти продукты, зависят от эффективной совместимости со смартфонами и их операционными системами, такими как iOS", - отмечают в ЕК.

Регулятор запускает специальную процедуру для содействия Apple в выполнении требований DMA, который вступил в силу в ноябре прошлого года. В рамках этой процедуры он также оценит то, как Apple планирует рассматривать запросы разработчиков на взаимодействие сторонних продуктов с операционными системами iOS и iPadOS.

"Крайне важно, чтобы процесс оценки запросов был прозрачным и справедливым", - отмечает регулятор.

В настоящее время Apple предоставляет сторонним разработчикам ограниченный доступ к своему голосовому помощнику Siri, а также блокирует им возможность использования собственной системы бесконтактных платежей, которая доступна только пользователям Apple Pay, пишет Market Watch.

Представитель Apple заявил в ответ на запрос издания, что предоставление более широкого доступа к iOS повышает риск причинения вреда пользователям, обеспечивая злоумышленникам больший доступ к их устройствам.

Акции Apple прибавляют в цене 3,8% на торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 19%.