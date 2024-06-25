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Банки РФ в мае увеличили корпоративный кредитный портфель на 1,7%, розничный - на 2%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Банки РФ в мае увеличили корпоративный кредитный портфель на 1,7% (или на 1,3 трлн рублей) после прироста на 1,9% в апреле и 1,8% в марте, говорится в материале ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

На рост корпоративного портфеля сильно повлиял крупный бридж-кредит, который был погашен в июне. Без учета этого кредита рост составил около 1,1 трлн рублей (1,4%), что уже заметно ниже, чем в апреле, и ближе к прогнозу ЦБ по месячному росту.

Рублевые кредиты выросли на 0,9 трлн рублей, за исключением упомянутого бридж-кредита. Из этого прироста около четверти пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. В остальном рост был достаточно равномерно распределен по компаниям из разных отраслей, отмечает ЦБ.

"Компании продолжают активно инвестировать даже в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий (ДКУ). Это объясняется значительным объемом госзаказов, а также высокой прибылью компаний из большинства секторов, что делает их менее чувствительными к росту ставок и позволяет обслуживать кредиты", - указывает ЦБ.

Рост валютных кредитов несколько замедлился (+181 млрд рублей в рублевом эквиваленте, +1,4% после +2,5% в апреле).

Прирост розничного кредитного портфеля в мае ускорился до 2% с 1,6% в апреле и 1,7% в марте.

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