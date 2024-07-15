ВТБ в I полугодии увеличил выдачу розничных кредитов на 30% до 1,4 трлн рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в I полугодии показал прирост в выдачах розничных кредитов на 30% в годовом выражении, до 1,4 трлн рублей, из которых 356 млрд рублей было выдано в июне, сообщила пресс-служба банка.

Июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением господдержки-2020 и перезапуском "семейной" ипотеки. В июне ВТБ выдал ипотеку на сумму свыше 193 млрд рублей, а по итогам первого полугодия объем продаж превысил 725 млрд рублей.

"Июнь стал самой "горячей" порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

Выдачи кредитов наличными в июне составили более 99 млрд рублей, а в целом за полугодие превысили 400 млрд рублей, заняв чуть менее трети в общем объеме продаж.

Объем выданных автокредитов в июне превысил 63 млрд рублей, а за шесть месяцев составил 305 млрд рублей (это выше результата за весь прошлый год).