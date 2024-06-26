"Газпром" проработает организацию поставок российского газа в Иран

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Стратегический меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран подписан в среду в ходе визита делегации ПАО "Газпром" в эту страну.

По сообщению российской компании, документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммада Мохбера с National Iranian Gas Company (NIGC).

"Стороны исходят из развития в дальнейшем долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества", - отмечается в сообщении.

В ходе визита также состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра нефти Ирана Джавада Оуджи. Стороны обсудили первоочередные шаги по реализации меморандума и другие направления сотрудничества в энергетической сфере.

Это уже второй визит руководства российской газовой компании в Иран в этом году.

За весь 2023 год сообщалось о двух контактах - во время визита в Иран в феврале, а также осенью - в Москве в ходе форума "Российская энергетическая неделя".

В Иране работает представительство ПАО "Газпром".