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Поставки газа из РФ в Иран могут составить 300 млн куб. метров в сутки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем поставок российского газа в Иран в рамках недавно подписанного меморандума составит 300 млн куб. м газа в сутки (109 млрд куб. м в год), пишут иранские агентства Shana и Irna со ссылкой на министра нефти Джавада Оуджи.

По его словам, по соглашению "большой объем российского газа будет поставляться в Иран для внутреннего потребления и для соседних стран", при этом РФ возьмет на себя расходы по строительству газопровода.

Министр назвал документ "шедевром энергетической дипломатии, который может создать предпосылки для экономической революции и обеспечить энергобезопасность региона с помощью Ирана".

Оуджи также заметил, что речь идет о строительстве газопровода с севера на юг республики.

Как сообщалось, 26 июня "Газпром" подписал стратегический меморандум с National Iranian Gas Company (NIGC) о проработке организации поставок российского газа в Иран. Документ подписан в присутствии исполняющего обязанности главы исполнительной власти республики Мохаммада Мохбера.

Иран Газпром
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