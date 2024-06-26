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Глава LVMH Бернар Арно стал акционером конкурирующей Richemont

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бернар Арно, один из самых богатых людей мира и основатель производителя товаров класса "люкс" LVMH, приобрел акции конкурирующей Compagnie Financiere Richemont SA, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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Размер купленной им доли слишком мал, чтобы раскрывать его публично, сказали источники, добавив, что это личная инвестиция Арно. Ему принадлежат бумаги различных компаний, и покупка акций Richemont не означает интереса LVMH к компании.

Представители LVMH и Richemont отклонили просьбу о комментарии.

Владельцем Richemont является 74-летний миллиардер из ЮАР Йоханну Руперту. Компании, в частности, принадлежит бренд элитных украшений и часов Cartier.

Бернар Арно LVMH Richemont
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