Глава LVMH Бернар Арно стал акционером конкурирующей Richemont

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Бернар Арно, один из самых богатых людей мира и основатель производителя товаров класса "люкс" LVMH, приобрел акции конкурирующей Compagnie Financiere Richemont SA, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Размер купленной им доли слишком мал, чтобы раскрывать его публично, сказали источники, добавив, что это личная инвестиция Арно. Ему принадлежат бумаги различных компаний, и покупка акций Richemont не означает интереса LVMH к компании.

Представители LVMH и Richemont отклонили просьбу о комментарии.

Владельцем Richemont является 74-летний миллиардер из ЮАР Йоханну Руперту. Компании, в частности, принадлежит бренд элитных украшений и часов Cartier.