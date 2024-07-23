LVMH в I полугодии сократила чистую прибыль на 14%, выручку - на 1%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA в первом полугодии зафиксировал снижение чистой прибыли на 14%, выручки - на 1% на фоне сохраняющейся неопределенности на мировых рынках.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-июне составила 7,27 млрд евро против 8,48 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продолжающихся операций понизилась на 8%, до 10,65 млрд евро.

Выручка снизилась до 41,68 млрд евро с 42,24 млрд евро. Органический рост показателя (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) составил 2%.

Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали выручку на уровне 42,22 млрд евро и чистую прибыль в 7,45 млрд евро.

В крупнейшем для LVMH сегменте модной одежды и изделий из кожи продажи сократились на 2%, до 20,77 млрд евро.

Тем временем выручка сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) увеличилась на 3%, до 8,63 млрд евро.

Реализация алкогольных напитков упала на 12%, до 2,81 млрд евро, часов и украшений - на 5%, до 5,15 млрд евро. Продажи парфюмерии и косметики увеличились на 3% - до 4,14 млрд евро.

Котировки акций LVMH во вторник снизились на 0,1%, отчетность была опубликована после закрытия торгов. Капитализация компании с начала текущего года понизилась на 5,7%, до 345,5 млрд евро.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк и шампанское (Hennessy, Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany, Bulgari, Chaumet, Fred), одежду (Loewe, Marc Jacobs, Emilio Pucci), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora).