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Ставки по ипотеке в США обновили минимум с конца марта

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в Соединенных Штатах на неделе, завершившейся 21 июня, понизился на 1 базисный пункт и установил новый минимум с конца марта, говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 6,93%. Показатель опустился по итогам третьей недели подряд.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 0,8% после подъема на 0,9% неделей ранее. В том числе количество заявок на кредиты для покупки нового дома повысилось на 1%, а заявки на рефинансирование ипотеки практически не изменились.

"Снижения ставок оказалось недостаточно для того, чтобы вернуть спрос на рефинансирование ипотеки, поскольку большинство заемщиков выплачивает кредиты по существенно более низким ставкам", - отметил вице-президент MBA Джоэл Кан.

США Ассоциация ипотечных банкиров
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