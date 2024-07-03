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В США ставки по ипотеке превысили 7% годовых

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 28 июня, средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам вырос на 10 базисных пунктов, что стало максимальным скачком с середины апреля, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Показатель вновь превысил отметку в 7% годовых, вопреки прогнозам рынка, что Федеральная резервная система понизит базовую ставку в скором времени.

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на прошлой неделе составила 7,03% годовых по сравнению с 6,93% неделей ранее. Показатель увеличился впервые за четыре недели.

При приобретении более дорогого жилья средний размер стоимости ипотеки поднялся до 7,11% с 7,04%.

Средняя ставка по ипотечным кредитам на 15 лет на прошлой неделе поднялась до 6,56% годовых против 6,46% неделей ранее.

Ставки выросли, "даже несмотря на то, что последние данные по инфляции поддерживают ожидания рынка относительно снижения ставки ФРС в конце этого года", заявил старший вице-президент и главный экономист MBA Майк Фратантони.

США ФРС Федеральная резервная система Майк Фратантони
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