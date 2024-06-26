Акционеры Globaltruck утвердили невыплату дивидендов-2023

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры автомобильного FTL-грузоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 год в связи с убытком по РСБУ и переизбрали в совет руководителей поглотившей компанию логистической группы "Монополия".

Годовое собрание акционеров Globaltruck состоялось 25 июня в форме заочного голосования.

Как отмечается в сообщении по его итогам, убыток перевозчика по РСБУ за 2023 год был на уровне около 75 млн руб.

В состав совета директоров Globaltruck вошли девять предложенных ранее руководителей ГК "Монополия", в том числе сооснователь и глава совета директоров группы Илья Дмитриев.

ГК "Монополия" приобрела контрольный пакет акций Globaltruck весной 2023 года и продолжает заниматься интеграцией компании в свой периметр. Непосредственно после сделки в "Монополии" заявляли о намерении провести делистинг акций Globaltruck с "Мосбиржи". Но, как сообщал "Интерфаксу" Дмитриев на ПМЭФ-2024, впоследствии решено было отказаться от этих намерений.

"Во-первых, в Globaltruck у нас 24% у миноритариев, и сделать делистинг сейчас технически невозможно. Во-вторых, публичность компании нам сейчас скорее помогает, потому что мы и всю группу "Монополия" планируем в следующем году тоже выводить на биржу. Через Globaltruck мы знакомимся с публичным рынком, смотрим, как он работает, и строим планы относительно периметра всей нашей группы", - говорил Дмитриев, отмечая, что IPO "Монополии" намечается на 2025 год.

Бизнес Globaltruck, по его словам, как ожидается, также будет расти, но умеренно. "Сейчас бизнес Globaltruck, который был основан на модели hard-asset (активный рост парка техники - ИФ), становится одним из участников платформы (Monopoly.Online - ИФ), помогает нам достигать сетевых эффектов, разгонять бизнес всей группы. В целом мы ориентируемся на планы, которые есть непосредственно вокруг бизнеса Globaltruck, мы там ротируем какие-то активы – что-то выводим, что-то добавляем. У бизнеса Globaltruck как такового в его модели не будет какого-то большого роста. Но при этом компания будет продолжать все более эффективно работать уже в периметре группы "Монополия", вместе с нашей платформой", - говорил Дмитриев.

Как сообщалось, чистая прибыль Globaltruck по МСФО в 2023 году составила 882 млн руб. (рост в 8,8 раза), выручка - 20 млрд руб. (+30%). Выручка ООО "Монополия.Онлайн", согласно данным его бухгалтерской отчетности, за 5 лет выросла в 3,2 раза, превысив 41 млрд руб. по итогам прошлого года (+28,3% к 2022 году).