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Globaltruck не планирует выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров FTL-автоперевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент"), входящего в периметр транспортно-логистической группы "Монополия", рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Годовая чистая прибыль компании по РСБУ составила 89,5 млн рублей. По МСФО автоперевозчик за 2024 год получил более 1 млрд рублей чистого убытка при выручке около 11 млрд рублей (-47%).

Годовое собрание акционеров Globaltruck состоится в Петербурге 16 июня в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Реестр участников закрывается 22 мая.

Globaltruck входит в периметр группы компаний "Монополия", которая весной 2023 года приобрела контрольный пакет акций перевозчика за 3,6 млрд рублей.

Группа "Монополия", реализующая проект цифровой логистической платформы, по итогам 2024 года получила по МСФО выручку в 60,2 млрд рублей (+15%) и чистый убыток в 3,4 млрд рублей против 3,9 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.

Globaltruck Монополия Глобалтрак Менеджмент
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