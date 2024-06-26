Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-апреле упала почти в 15 раз

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сальдированная прибыль угольных компаний РФ в январе-апреле 2024 года упала на 93,3% (почти в 15 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,3 млрд руб., сообщил Росстат.

По данным Росстата, за отчетный период угольные компании получили 72,3 млрд руб. прибыли (-68,3%), убытки составили 58 млрд руб. (рост в 3,5 раза).

Доля прибыльных компаний в январе-апреле 2024 г. составила 47,6% против 67,3% годом ранее, убыточных - 52,4% против 32,7%.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в беседе с журналистами в середине апреля отмечал небольшое снижение экспорта угля из РФ в I квартале 2024 г. Но Минэнерго не планирует пересматривать прогноз по экспорту и добыче угля на 2024 г., говорил он.

"У нас есть некоторые ограничения в логистике (на Восточный полигон), и сегодня есть ценовые ралли, которые непонятно, когда закончатся. Учитывая, что Восточный полигон ограничен, мы вынуждены везти российскую угольную продукцию через порты АЧБ (Азовско-Черноморский бассейн - ИФ) и порты Северо-Запада", - пояснял он.

В начале мая правительство РФ приняло решение об отмене экспортных пошлин на энергетический уголь и антрацит на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. с целью поддержки предприятий угольной отрасли.