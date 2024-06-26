Долги по зарплате в РФ в мае выросли на 19,5%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июня 2024 года составила 366,5 млн рублей и по сравнению с 1 мая увеличилась на 59,8 млн рублей, или 19,5%, проинформировал в среду Росстат.

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в РФ в апреле 2024 года сократилась на 8%, до 306,7 млн рублей, в марте - на 23,1%, до 333,3 млн рублей, в феврале выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей. В декабре 2023 года долги по зарплатам снизились в РФ на 19,9%, до 347,0 млн рублей, в ноябре - на 5,8%, до 433,3 млн рублей, в октябре они выросли на 22,3%, до 459,9 млн рублей, в сентябре - сократились на 12,6%, до 375,9 млн рублей, в августе - на 3,2%, до 430 млн рублей, в июле - на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 133,4 млн рублей (36,4%), в 2023 году - 97,0 млн рублей (26,5%), в 2022 году и ранее - 136,1 млн рублей (37,1%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июня составили 332,4 млн рублей (месяцем ранее - 283,3 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 июня отсутствовала. Долги бюджетов субъектов РФ составили 20,6 млн рублей (на 1 мая они равнялись 20,4 млн рублей), местных бюджетов - 13,7 млн рублей (на 1 мая - 2,8 млн рублей)