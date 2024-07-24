В России долги по зарплате в июне снизились на 10,8%, до 326,9 млн рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 июля 2024 года составила 326,9 млн рублей и по сравнению с 1 июня 2024 года снизилась на 39,6 млн рублей, или 10,8%, сообщил Росстат.

Как сообщалось, просроченная задолженность по зарплатам в мае 2024 года выросла на 19,5%, до 366,5 млн рублей, в апреле 2024 года сократилась на 8%, до 306,7 млн рублей, в марте - на 23,1%, до 333,3 млн рублей, в феврале выросла на 23,3%, до 433,5 млн рублей, в январе - на 1,3%, до 351,5 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июля на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 97,2 млн рублей (29,8%), в 2023 г. - 92,6 млн рублей (28,3%), в 2022 г. и ранее - 137,1 млн рублей (41,9%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 июля составили 294,9 млн рублей (месяцем ранее - 332,4 млн рублей).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 июля составляла 3,0 млн рублей (месяцем ранее она отсутствовала). Долги бюджетов регионов составили 20,3 млн рублей (на 1 июня они равнялись 20,6 млн рублей), местных бюджетов - 9,2 млн рублей (на 1 июня - 13,7 млн рублей).