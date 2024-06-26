Новым CEO Segezha станет первый вице-президент компании Александр Крещенко

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин перейдет на позицию председателя совета директоров компании, его место займет Александр Крещенко, ранее занимавший в Segezha должность первого вице-президента и руководителя дивизиона "Сибирь".

Как говорится в сообщении компании, на новой позиции Шамолин займется "вопросами стратегического развития холдинга и повышения его акционерной стоимости".

"Новый этап развития Segezha Group требует усиления операционного управления бизнесом. На посту президента компании Александр Крещенко сфокусируется на повышении эффективности производства и достижении устойчивых финансово-экономических результатов, расширении взаимодействия с основными потребителями и ключевыми партнёрами, развитии новых продуктовых направлений и сервисов, отвечающих самым высоким требованиям российских и зарубежных клиентов", - отмечается в сообщении Segezha.

В компании напомнили, что Шамолин возглавлял Segezha в течение шести лет, в течение которых группа "стала одним из крупнейших лесопромышленных холдингов в стране с полным циклом деревообработки, выпускающим широкую линейку высокомаржинальной продукции и первой публичной компанией в российском ЛПК".

Ранее занимавший пост председателя совета директоров Segezha старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов продолжит работу в совете директоров лесопромышленной компании как представитель корпорации, курирующий развитие данного портфельного актива.

Новому CEO Segezha 51 год, Крещенко окончил МГТУ им. Н.Э Баумана по специальности "Оптико-электронные и лазерные приборы", Московский университет потребительской кооперации по специальности "Экономист", Высшую школу управления и инноваций МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2012 года занимал различные руководящие должности в структурах АФК "Система", в 2018 году работает в Segezha, занимался реализацией проекта по строительству фанерного комбината в г. Галич, руководил комбинатом в течение двух лет.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система" . В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.