Новым CFO Segezha стал выходец из ЧТПЗ Дмитрий Муз

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Активно занимающийся снижением долговой нагрузки лесопромышленный холдинг Segezha Group сменил вице-президента по финансам и инвестициям. Новым CFO группы стал Дмитрий Муз, ранее работавший в ГК "Римера" (бывший нефтесервисный дивизион АО "Челябинский трубопрокатный завод", ЧТПЗ) и отвечавший за корпоративные финансы.

Предыдущий вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Антон Рожков пришел в компанию меньше полутора лет назад - в апреле 2024 года. Его назначение вписывалось в традиционную для контролирующего акционера Segezha - АФК "Система" ротацию кадров внутри корпорации: до лесопромышленного холдинга Рожков работал на позиции исполнительного директора АФК по корпоративным финансам.

Незадолго до ухода из Segezha Рожкова компания сменила президента компании: в июне на место Александра Крещенко, работавшего в Segezha также с 2024 года, пришел Кирилл Арсентьев, выходец из принадлежащего группе "Свеза" Камского ЦБК (Кама),

При Крещенко и Рожкове Segezha в 2025 году провела допэмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера и кредиторов с тем, чтобы снизить сформированную в досанкционный период долговую нагрузку (на конец 2024 года чистый долг холдинга составлял 147,9 млрд рублей, отношение чистого долга к OIBDA LTM равнялось 14,8х). Размещение завершилось в июне, компания привлекла 113 млрд рублей, целиком направленные на сокращение долговых обязательств. Как сообщала компания, после допэмиссии ее финансовый долг был снижен втрое - до около 60 млрд рублей.

