Нефть Brent подешевела до $85,07 за баррель после роста цен накануне

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после слабого подъема по итогам сессии в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 по московскому времени составляет $85,07 за баррель, что на $0,18 (0,21%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на $0,24 (0,3%), до $85,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на $0,23 (0,28%), до $80,67. В среду контракт подорожал на $0,07 (0,1%), до $80,90 за баррель.

Накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,59 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 2,65 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 377 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,82 млн баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

"Несмотря на снижение активности НПЗ, запасы бензина снизились из-за слабого спроса, - написал аналитик Kpler Мэтт Смит. - Но с учетом ожидаемого пополнения запасов бензина на АЗС в преддверии длинного выходного в честь Дня независимости отчет о запасах на следующей неделе должен показать существенное восстановление спроса".

Геополитика также остается в центре внимания трейдеров.

"Полномасштабная война между Израилем и "Хезболлой" может затянуть в конфликт другие страны, включая таких крупных производителей нефти, как Иран, Саудовская Аравия и Ирак", - сказал исполнительный директор в Mizuho Securities Боб Ягер.